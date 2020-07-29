2020-07-29T12:33:09+03:00
Общество

В Ярославской области еще пять выпускников получили высший балл на ЕГЭ

В настоящее время в регионе 101 стобалльная работа
Светлана Крутикова
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Четыре человека получили 100 баллов за экзамен по обществознанию, один - по химииЧетыре человека получили 100 баллов за экзамен по обществознанию, один - по химииФото: Олег УКЛАДОВ
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Еще пять ярославских выпускников заработали сто баллов на ЕГЭ. Пришли результаты экзаменов по химии и обществознанию.

- Четыре человека смогли получить наивысший балл за экзамен по обществознанию. В прошлом году этого никому не удалось добиться. От 80 до 100 баллов набрал 321 участник ЕГЭ. Еще один выпускник отлично сдал экзамен по химии, 72 человека - на высокие баллы, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

В настоящее время в регионе 101 работу оценили на высший балл: 14 - по информатике, 12 - по литературе, 54 - по русскому языку, 8 - по профильной математике, 1 - по физике, 7 - по истории, 4 - по обществознанию, 1 - по химии. Один из выпускников написал на сто баллов экзамены по трем предметам, стобалльный дубль смогли оформить 7 участников ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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