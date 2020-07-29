2020-07-29T13:45:03+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области обокрал родственницу жены

Мужчина перевел с карты потерпевшей более 140 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Через банковское приложение мужчина перевел более 140 тысяч рублей на карты подставных лицЧерез банковское приложение мужчина перевел более 140 тысяч рублей на карты подставных лицФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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41-летний житель Тутаева предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в краже более 140 тысяч рублей.

В ходе следствия установили, в феврале этого года мужчина распивал спиртное в компании родственников своей гражданской жены. В какой-то момент 45-летняя потерпевшая попросила обвиняемого сходить в магазин и дала ему деньги. В кошельке женщины мужчина увидел кредитную карту, и тут в его голове созрел хитроумный план.

Злоумышленник попросил гостью показать ему фотографии в ее телефоне. Под этим предлогом он узнал пароль от мобильного, а когда гости уснули, вытащил из сумки потерпевшей кредитку, установил на свой смартфон банковское приложение и перевел более 140 тысяч рублей на карты подставных лиц. Пропажу женщина обнаружила только через месяц, когда ей пришло оповещение о значительно большем, чем обычно, ежемесячном платеже.

- Обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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