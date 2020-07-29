В Ярославской области пройдет кинофестиваль «Свет миру»

29 Июль 2020 2020-07-29T11:13:19+03:00

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С 1 по 4 августа в Ярославской области в десятый раз пройдет Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру». За четыре дня участники посетят Рыбинск, село Еремейцево, село Архангельское и Углич. Из-за пандемии коронавируса фестиваль пройдет в формате уличных кинотеатров. Количество гостей и участников будет ограничено.

В этом году на фестиваль подали заявки почти три тысячи кинематографистов из 120 стран мира. Для финальных конкурсных показов отобрали 135 короткометражных фильмов. Оценивать работы будут российские и иностранные сценаристы, ведущие, продюсеры и режиссеры.

- Показы, обсуждение лучших фильмов очень востребованы в детских лагерях, школах. Выпустили уже шесть мультимедийных пособий с методическими рекомендациями и фильмами фестиваля. Эти сборники одобрили для уроков православной культуры и внеурочных мероприятий в школах и учреждениях дополнительного образования. Кроме того, короткометражные киноленты могут использоваться и в других сферах культурно-просветительской деятельности, - рассказали организаторы кинофестиваля.

1 августа с 15 до 22 часов показ фильмов пройдет в Рыбинске. Площадка фестиваля расположится у торгового центра «Екатерининский пассаж».

ИСТОЧНИК KP.RU