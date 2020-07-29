2020-07-29T11:46:45+03:00
Происшествия

Семейные страсти: жительница Рыбинска обвинила бывшего мужа в угоне автомобиля

А в результате сама оказалась под следствием
Светлана Крутикова
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Жительница Рыбинска обвинила бывшего мужа в угоне автомобиляЖительница Рыбинска обвинила бывшего мужа в угоне автомобиляФото: Евгения ГУСЕВА
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24-летняя жительница Рыбинска обратилась в полицию с заявлением об угоне машины.

Выяснилось, что девушка поссорилась с бывшим мужем, которого подвозила домой. Поскольку мужчина в тот момент был пьян, заявительница оставила его спать в своей машине, а позднее заявила об угоне. В это время ни о чем не догадывающийся бывший супруг преспокойно продолжал спать в автомобиле. Там его сотрудники правоохранительных органов и обнаружили.

- Полицейские установили, что каких-либо противоправных действий в отношении заявительницы не совершалось. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Жительница Рыбинска может отделаться штрафом в размере до 120 тысяч рублей, а может и лишиться свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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