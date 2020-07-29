Житель Ярославля оформил кредит почти на 300 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам
На удочку мошенников попался 46-летний житель Фрунзенского района Ярославля.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Чтобы якобы предотвратить несанкционированное списание денег, женщина убедила ярославца оформить кредит и перевести средства на указанные номера телефонов. В результате мужчина лишился 284 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Полиция призывает ярославцев быть бдительными и помнить, что сотрудники банка не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU