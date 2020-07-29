2020-07-29T10:37:45+03:00
Общество

Житель Ярославля оформил кредит почти на 300 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам

Полиция проводит проверку
Светлана Крутикова
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Мужчина лишился 284 тысяч рублейМужчина лишился 284 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На удочку мошенников попался 46-летний житель Фрунзенского района Ярославля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Чтобы якобы предотвратить несанкционированное списание денег, женщина убедила ярославца оформить кредит и перевести средства на указанные номера телефонов. В результате мужчина лишился 284 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Полиция призывает ярославцев быть бдительными и помнить, что сотрудники банка не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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