В Ярославской области разрешены свидания с осужденными
Ограничений по посылкам и передачам также нет
В Ярославской области разрешены свидания с осужденнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области с середины июля возобновлены свидания с заключенными исправительных колоний и СИЗО. Ограничительные меры по посылкам и передачам в следственный изолятор также сняты. Они вводились из-за подтвержденного случая коронавирусной инфекции у одного из подследственных, и на все учреждения УФСИН региона не распространялись.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, если вновь будут введены какие-либо ограничения, информацию об этом разместят на официальном сайте УФСИН по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU