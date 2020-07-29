2020-07-29T14:25:29+03:00
Общество

В Ярославской области разрешены свидания с осужденными

Ограничений по посылкам и передачам также нет
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области разрешены свидания с осужденнымиВ Ярославской области разрешены свидания с осужденнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области с середины июля возобновлены свидания с заключенными исправительных колоний и СИЗО. Ограничительные меры по посылкам и передачам в следственный изолятор также сняты. Они вводились из-за подтвержденного случая коронавирусной инфекции у одного из подследственных, и на все учреждения УФСИН региона не распространялись.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, если вновь будут введены какие-либо ограничения, информацию об этом разместят на официальном сайте УФСИН по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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