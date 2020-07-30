2020-07-29T16:19:20+03:00
Общество

Ярославские приставы сумели взыскать с должника полмиллиона рублей

Убедительной мерой воздействия стал арест двух квартир
Светлана Крутикова
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Ярославец выплатил долг по алиментам после того, как не смог продать квартируЯрославец выплатил долг по алиментам после того, как не смог продать квартируФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Судебные приставы взыскали с должника по алиментам 500 тысяч рублей.

После развода родителей двое детей остались жить с матерью. Отца суд обязал выплачивать алименты. Мужчина помогал сыну и дочери, но делал это не регулярно и не в полном объеме. В результате накопил долг - полмиллиона рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы. Установили, что у мужчины в собственности находятся 1-комнатная и 3-комнатная квартиры. Недвижимость тут же попала под запрет на совершение регистрационных действий.

- В ходе беседы выяснилось, что должник собирался продать недвижимость и уже нашел покупателя. Сделка обещала быть весьма выгодной, однако действующие запреты грозили разрушить планы мужчины, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Ярославцу объяснили, что запрет снимут, как только будет погашена задолженность. Тогда мужчина выплатил детям 500 тысяч рублей, а пристав снял действующие запреты и ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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