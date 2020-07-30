Ярославские приставы сумели взыскать с должника полмиллиона рублей
Судебные приставы взыскали с должника по алиментам 500 тысяч рублей.
После развода родителей двое детей остались жить с матерью. Отца суд обязал выплачивать алименты. Мужчина помогал сыну и дочери, но делал это не регулярно и не в полном объеме. В результате накопил долг - полмиллиона рублей.
В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы. Установили, что у мужчины в собственности находятся 1-комнатная и 3-комнатная квартиры. Недвижимость тут же попала под запрет на совершение регистрационных действий.
- В ходе беседы выяснилось, что должник собирался продать недвижимость и уже нашел покупателя. Сделка обещала быть весьма выгодной, однако действующие запреты грозили разрушить планы мужчины, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Ярославцу объяснили, что запрет снимут, как только будет погашена задолженность. Тогда мужчина выплатил детям 500 тысяч рублей, а пристав снял действующие запреты и ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU