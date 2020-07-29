В Ярославской области построят мусоросортировочные комплексы за 400 миллионов рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T09:34:55+03:00

Более 400 миллионов рублей инвестируют в создание сортировочных станций и модернизацию существующих Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области более 400 миллионов рублей инвестируют в создание сортировочных станций и модернизацию существующих.

По словам директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова, в регионе планируют реализовать четыре масштабных проекта. 130 миллионов рублей направят на модернизацию мусоросортировочного предприятия «Чистый город». Внедрение новых технологий компания сможет перерабатывать 220 тысяч тонн отходов в год, сейчас эта цифра составляет 160 тысяч тонн. Работы по обновлению планируют завершить до конца этого года.

Еще 130 миллионов рублей выделят на создание мусоросортировочного комплекса в Рыбинском районе. Около 50 миллионов вложили в строительство сортировочного комплекса в Угличском районе. Объект уже построен, сейчас оформляется лицензия на его эксплуатацию. 97 миллионов инвестируют в подобный комплекс в Ростовском районе.

В настоящее время региональный оператор обслуживает 4622 контейнерные площадки. Кроме того, уже установлено около 610 специальных контейнеров для раздельного сбора мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU