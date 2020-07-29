В День города в Рыбинске временно ограничат движение транспорта
В Рыбинске 1 августа перекроют часть городских улиц. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города.
На период подготовки и проведения полумарафона «Великий Хлебный путь» с 07:00 до 15:30 будет прекращено движение:
- по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы;
- по улице Свободы на участке от Крестовой до Волжской набережной;
- по улице Кирова на участке от Крестовой до Волжской набережной.
Кроме того, на время полумарафона ограничат и доступ на пешеходную дорожку нижней набережной Волги от Волжского моста до площади ДС «Полет».
На период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будет прекращено движение транспорта с 7:00 до 22:15
- по Стоялой улице на участке от Крестовой до Волжской набережной;
- по Соборной площади на участке от Крестовой до Волжской набережной;
- по улице Ломоносова на участке от Крестовой до Волжской набережной.
С 10:30 до 20:00
- по Крестовой улице на участке от Свободы до Кирова;
- по проспекту Ленина на участке от Свободы до Братьев Орловых;
- по улице Свободы на участке от Герцена до Крестовой;
- по улице Чкалова на участке от Свободы до Кольцова;
- по улице Кольцова на участке от Чкалова до Крестовой.
С 15:30 до 22:15
- по улице Волжская набережная на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской;
- по улице Свободы на участке от Крестовой до Волжской набережной;
- по улице Кирова на участке от Крестовой до Волжской набережной.
Остановка транспорта запрещена с 00:00 до 08:00:
- по Крестовой улице на участке от Свободы до Кирова;
- по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Волжского моста;
- по Стоялой улице на участке от Крестовой до Волжской набережной;
- по улице Ломоносова на участке от Крестовой до Волжской набережной;
- а также с 00:00 до 10:30 по улице Чкалова на участке от Свободы до Кольцова.
ИСТОЧНИК KP.RU