2020-07-29T14:55:42+03:00
Общество

В День города в Рыбинске временно ограничат движение транспорта

1 августа в центре города можно будет только ходить, и то не везде
Светлана Крутикова
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В День города в Рыбинске временно ограничат движение транспортаВ День города в Рыбинске временно ограничат движение транспортаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске 1 августа перекроют часть городских улиц. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города.

На период подготовки и проведения полумарафона «Великий Хлебный путь» с 07:00 до 15:30 будет прекращено движение:

- по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы;

- по улице Свободы на участке от Крестовой до Волжской набережной;

- по улице Кирова на участке от Крестовой до Волжской набережной.

Кроме того, на время полумарафона ограничат и доступ на пешеходную дорожку нижней набережной Волги от Волжского моста до площади ДС «Полет».

На период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будет прекращено движение транспорта с 7:00 до 22:15

- по Стоялой улице на участке от Крестовой до Волжской набережной;

- по Соборной площади на участке от Крестовой до Волжской набережной;

- по улице Ломоносова на участке от Крестовой до Волжской набережной.

С 10:30 до 20:00

- по Крестовой улице на участке от Свободы до Кирова;

- по проспекту Ленина на участке от Свободы до Братьев Орловых;

- по улице Свободы на участке от Герцена до Крестовой;

- по улице Чкалова на участке от Свободы до Кольцова;

- по улице Кольцова на участке от Чкалова до Крестовой.

С 15:30 до 22:15

- по улице Волжская набережная на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской;

- по улице Свободы на участке от Крестовой до Волжской набережной;

- по улице Кирова на участке от Крестовой до Волжской набережной.

Остановка транспорта запрещена с 00:00 до 08:00:

- по Крестовой улице на участке от Свободы до Кирова;

- по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Волжского моста;

- по Стоялой улице на участке от Крестовой до Волжской набережной;

- по улице Ломоносова на участке от Крестовой до Волжской набережной;

- а также с 00:00 до 10:30 по улице Чкалова на участке от Свободы до Кольцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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