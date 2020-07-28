2020-07-28T20:41:47+03:00
Общество

Ярославль вошел в пятерку российских городов по количеству торгово-развлекательных центров

И в десятку - по числу фитнес-клубов
Светлана Крутикова
Поделиться:
В Ярославле 59 фитнес-клубовВ Ярославле 59 фитнес-клубовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Наши коллеги из Москвы, вдохновившись романом Ильфа и Петрова «12 стульев», решили узнать, есть ли идеальный «уездный город N» в современной России. Сотрудники редакции подсчитали, сколько заведений разного рода преобладает в городах с населением более 500 тысяч человек.

Как сообщает kp.ru, по Индексу Ильфа и Петрова, Ярославль занял второе место среди российских городов по количеству торгово-развлекательных центров. На первом месте - Кемерово. В пятерке лидеров также Иркутск, Барнаул и Пенза. Кроме того, Ярославль находится на 8-й строчке в рейтинге городов по числу фитнес-клубов. Исследователи также выяснили, что ярославцы любят посещать кальянные. По количеству подобных заведений город также на 8-м месте.

А вот к микрокредитам ярославцы, по всей видимости, относятся не очень хорошо. По числу организаций, которые выдают займы, областной центр на 30 месте из 37. И, как оказалось, в Ярославле, по сравнению с другими крупными городами, не так много парикмахерских и барбершопов. По числу таких заведений мы находимся на 31 и 29 местах соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославль вошел в пятерку российских городов по количеству торгово-развлекательных центров
В Ярославле реконструируют стадион на Перекопе
Авария под Ярославлем: столкнулись «Форд» и фура
В Ярославской области открывают кинотеатры, аттракционы, секции и кружки
Ярославцев вновь предупреждают о грозе
Tele2 завоевала восемь наград в области рекламы в России
В Переславле экс-сотрудники МУП «Ритуал» обвиняются в мошенничестве
В Рыбинске благоустроят 10 дворов. СПИСОК
Ярославские власти обещали достроить дом на улице Жуковского
В Ярославле ночью пытались зарезать мужчину
В Рыбинстве пропал 34-летний Иван Гайдар
Под Ярославле в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок
В Ярославле частично перекроют проспект Машиностроителей
В Ярославле начинают работать фонтаны
В Ярославле свидетельства о рождении детей начали выдавать в МФЦ
Первая домашняя игра ярославского «Шинника» пройдет без зрителей
По Волге в районе Ярославля снова разлилось нефтяное пятно
Мост в Ярославской области, который размывает после дождей, отремонтирует подрядчик