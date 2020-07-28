Ярославль вошел в пятерку российских городов по количеству торгово-развлекательных центров

28 Июль 2020 2020-07-28T20:41:47+03:00

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Наши коллеги из Москвы, вдохновившись романом Ильфа и Петрова «12 стульев», решили узнать, есть ли идеальный «уездный город N» в современной России. Сотрудники редакции подсчитали, сколько заведений разного рода преобладает в городах с населением более 500 тысяч человек.

Как сообщает kp.ru, по Индексу Ильфа и Петрова, Ярославль занял второе место среди российских городов по количеству торгово-развлекательных центров. На первом месте - Кемерово. В пятерке лидеров также Иркутск, Барнаул и Пенза. Кроме того, Ярославль находится на 8-й строчке в рейтинге городов по числу фитнес-клубов. Исследователи также выяснили, что ярославцы любят посещать кальянные. По количеству подобных заведений город также на 8-м месте.

А вот к микрокредитам ярославцы, по всей видимости, относятся не очень хорошо. По числу организаций, которые выдают займы, областной центр на 30 месте из 37. И, как оказалось, в Ярославле, по сравнению с другими крупными городами, не так много парикмахерских и барбершопов. По числу таких заведений мы находимся на 31 и 29 местах соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU