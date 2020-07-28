2020-07-28T16:35:41+03:00
Общество

В Ярославской области открывают кинотеатры, аттракционы, секции и кружки

Они начнут работать с 29 июля
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области открывают кинотеатры, аттракционы, секции и кружкиВ Ярославской области открывают кинотеатры, аттракционы, секции и кружкиФото: Правительство Ярославской области
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С 29 июля в Ярославской области открываются кинотеатры, секции, кружки и аттракционы. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Интервалы между киносеансами будут не менее 30 минут, чтобы залы успели проветрить и продезинфицировать. Расстояние между посетителями – не менее метра. Семьи могут сидеть вместе.

Аттракционы могут быть заполнены лишь на четверть, а билеты на них будут продаваться бесконтактным способом.

Существует ряд ограничений и по работе кружков и секций. Заниматься там могут не более 12 человек одновременно, на каждого – не менее 4 квадратных метров. Контакты между группами исключаются, а перерыв между занятиями не может быть менее 20 минут. Концертные и театральные коллективы могут проводить репетиции, но без присутствия зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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