График работы ярославских фонтанов
В мэрии города рассказали, как будут включать фонтаны
В мэрии города рассказали, как будут включать фонтаныФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославле сейчас работают три фонтана. 1 июля их запустили у правительства региона и в Демидовском сквере, в минувшие выходные заработали фонтаны на Стрелке.
- Ежедневно фонтаны на Стрелке будут работать по 15, часа. В выходные расписание меняется. В субботу их планируют включать с 10:00 до 22:00, в воскресенье – с 10:00 до 20:00, - пояснили в пресс-службе городской администрации.
Фонтаны в Демидовском сквере и у правительства работают с четверга по воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU