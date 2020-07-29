График работы ярославских фонтанов

29 Июль 2020 2020-07-28T16:09:00+03:00

В мэрии города рассказали, как будут включать фонтаны Фото: Полина Вачнадзе

В мэрии города рассказали, как будут включать фонтаны

Изменить размер текста: A A

В Ярославле сейчас работают три фонтана. 1 июля их запустили у правительства региона и в Демидовском сквере, в минувшие выходные заработали фонтаны на Стрелке.

- Ежедневно фонтаны на Стрелке будут работать по 15, часа. В выходные расписание меняется. В субботу их планируют включать с 10:00 до 22:00, в воскресенье – с 10:00 до 20:00, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Фонтаны в Демидовском сквере и у правительства работают с четверга по воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU