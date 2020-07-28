В Переславле экс-сотрудники МУП «Ритуал» обвиняются в мошенничестве
В Переславе-Залесском возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников предприятия «Ритуал». Директор, коммерческий директор и два смотрителя кладбища обвиняются в мошенничестве в крупном размере.
Как считает следствие, за 2017-2019 годы эти люди обманули 18 клиентов.
- Они сообщали людям, что для получения более удачного участка для захоронения необходимо приобрести ограду, а бесплатно места предоставляются только в заболоченной части кладбища. Стоимость оград была от 30 до 60 тысяч рублей, что превышало их рыночную цену в несколько раз, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Ущерб для обманутых переславцев составил порядка 700 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU