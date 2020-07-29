29 Июль 2020 2020-07-28T15:07:23+03:00

Из Ярославля до Рыбинска можно будет доехать на ретропоезде. Фото: администрация Рыбинска

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1 августа, в День города, до Рыбинска из Ярославля можно будет добраться на ретропоезде – паровозе конца 20 века.

Организаторы тура обещают погружение в атмосферу советского времени, участие в исторической реконструкции на железнодорожном вокзале Рыбинска, путешествие по водохранилищу с прохождением шлюзов, а также пешеходную прогулку по центральным улицам города.

Отправление из Ярославля запланировано на 08:30 утра, прибытие в Рыбинск – на 10:00. Обратно ретропоезд поедет в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU