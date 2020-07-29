2020-07-28T16:18:30+03:00
Спорт

Первый забег проекта «Бегом по Золотому кольцу» пройдет в Рыбинске

Полумарафон «Великий хлебный путь» состоится 1 августа
Полина Вачнадзе
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Полумарафон «Великий хлебный путь» состоится 1 августа. ФОТО: администрация РыбинскаПолумарафон «Великий хлебный путь» состоится 1 августа. ФОТО: администрация Рыбинска
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В 2020 году первый забег «Великий хлебный путь» проекта «Бегом по Золотому кольцу» пройдет в Рыбинске в День города, то есть, 1 августа.

Стать участником забега может каждый в возрасте от четырех лет. Верхней планки нет, главное, чтобы здоровье позволяло преодолеть дистанцию.

Кроме полумарафона в 21,1 километра, участники могут побежать 3 километра и 10. Для маленьких спортсменов предусмотрены дистанции в 300 и 600 метров. На финише участников ждут медали, разработанные специально для этого старта. Старт и финиш организуют на площади Дворца спорта «Полет».

В условиях пандемии по коронавирусной инфекции, введены некоторые требования и меры предосторожности. Основные зоны городка будут доступны только для зарегистрированных участников, которые должны быть в масках и перчатках. Кроме того, бегуны обязаны пройти процедуру термометрии. Тех, кто проигнорирует эти правила, в городок не пустят.

В программе забега также произойдут изменения. Выдача стартовых пакетов продлится два дня, изменится процесс награждения и старт колонн. В день забега регистрации участников не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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