В Рыбинске благоустроят 10 дворов. СПИСОК
Городская общественная комиссия составила список дворов, которые должны быть благоустроены в 2021 году по программе «Решаем вместе!». В перечень вошли 10 дворов, но окончательно его должен утвердить проектный офис проекта.
Предварительный список выглядит так:
- ул.Баррикадная, 74,
- пр.Революции, 50,
- ул.Волочаевская, 19,
- ул.Шевченко, 17,
- ул.Шевченко, 19,
- ул.Молодогвардейцев, 4
- ул.Молодогвардейцев, 3,
- ул.9 Мая, 2,
- ул.Бр.Орловых, 6,
- ул.Боткина, 17.
- На благоустройство поступило 20 заявок, 11 – с прошлого года, на общую сумму примерно 61 миллион рублей. На следующий год предусмотрено финансирование в объеме 30 миллионов, поэтому не все дворы попадут под ремонт. Преимущество в дополнительный балл у прошлогодних заявок, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Документы на 10 дворов направят в проектный офис до 1 августа. До 15 числа окончательный список будет утвержден. Потом городу нужно провести процедуру отбора подрядчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU