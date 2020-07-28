В Рыбинске благоустроят 10 дворов. СПИСОК

28 Июль 2020 2020-07-28T14:35:32+03:00

Но только в следующем году

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Городская общественная комиссия составила список дворов, которые должны быть благоустроены в 2021 году по программе «Решаем вместе!». В перечень вошли 10 дворов, но окончательно его должен утвердить проектный офис проекта.

Предварительный список выглядит так:

- ул.Баррикадная, 74,

- пр.Революции, 50,

- ул.Волочаевская, 19,

- ул.Шевченко, 17,

- ул.Шевченко, 19,

- ул.Молодогвардейцев, 4

- ул.Молодогвардейцев, 3,

- ул.9 Мая, 2,

- ул.Бр.Орловых, 6,

- ул.Боткина, 17.

- На благоустройство поступило 20 заявок, 11 – с прошлого года, на общую сумму примерно 61 миллион рублей. На следующий год предусмотрено финансирование в объеме 30 миллионов, поэтому не все дворы попадут под ремонт. Преимущество в дополнительный балл у прошлогодних заявок, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Документы на 10 дворов направят в проектный офис до 1 августа. До 15 числа окончательный список будет утвержден. Потом городу нужно провести процедуру отбора подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU