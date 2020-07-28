2020-07-28T13:18:00+03:00
Общество

Ярославские власти обещали достроить дом на улице Жуковского

Обманутые дольщики ждут свои квартиры с 2018 года
Полина Вачнадзе
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Всего на завершение строительства выделено 394,1 миллиона рублейВсего на завершение строительства выделено 394,1 миллиона рублейФото: Правительство Ярославской области
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Власти Ярославской области пообещали достроить проблемный дом на улице Жуковского. Его начали возводить в 2014 году, сдать планировали в 2018-м, но недобросовестный застройщик все сроки сорвал. Сейчас объект готов лишь на 30%, а в отношении ООО «СК «Мегастрой» введена процедура банкротства и возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Всего на завершение строительства выделено 394,1 миллиона рублей, из них 14,2 миллиона – средства областного бюджета, - сказал глава региона Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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