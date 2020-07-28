В Рыбинстве пропал 34-летний Иван Гайдар

28 Июль 2020 2020-07-28T12:32:03+03:00

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В Ярославской области снова ищут человека. Уж 9 дней, с 19 июля, не выходит на связь с родными и близкими 34-летний Иван Гайдар. Мужчина пропал в Рыбинске, но может находиться и в любом другом городе.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. В чем был одет – неизвестно.

Информацию об Иване Гайдаре можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU