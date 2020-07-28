2020-07-28T11:59:08+03:00
Спорт

В Ярославле реконструируют стадион на Перекопе

Не так давно он перешел в муниципальную собственность
Полина Вачнадзе
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В Ярославле реконструируют стадион на ПерекопеВ Ярославле реконструируют стадион на ПерекопеФото: Мэрия Ярославля
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Стадион в Петропавловском парке сейчас находится в заброшенном и полуразрушенном состоянии. Но в Красноперекопском районе это единственная спортплощадка такого размера и местные жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой ее реконструировать. Чтобы заняться этим вопросом мэрии пришлось проделать немалую работу по оформлению права собственности на футбольное поле, беговые дорожки и трибуны.

Мэр Ярославля Владимир Волков, который с комиссией выехал на объект, пообещал, что спортивное назначение территории будет сохранено, «других вариантов даже быть не может». Необходимо восстанавливать спортивное ядро, ремонтировать беговые дорожки, трибуны, делать освещение и раздевалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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