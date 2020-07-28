В Ярославле реконструируют стадион на Перекопе
Стадион в Петропавловском парке сейчас находится в заброшенном и полуразрушенном состоянии. Но в Красноперекопском районе это единственная спортплощадка такого размера и местные жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой ее реконструировать. Чтобы заняться этим вопросом мэрии пришлось проделать немалую работу по оформлению права собственности на футбольное поле, беговые дорожки и трибуны.
Мэр Ярославля Владимир Волков, который с комиссией выехал на объект, пообещал, что спортивное назначение территории будет сохранено, «других вариантов даже быть не может». Необходимо восстанавливать спортивное ядро, ремонтировать беговые дорожки, трибуны, делать освещение и раздевалки.
ИСТОЧНИК KP.RU