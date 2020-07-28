2020-07-28T11:48:20+03:00
Общество

В Ярославле частично перекроют проспект Машиностроителей

Но когда – неизвестно
Полина Вачнадзе
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В Ярославле перекроют проспект МашиностроителейВ Ярославле перекроют проспект МашиностроителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На проспекте Машиностроителей будут делать ремонт. Он пройдет в рамках программы БКД в этом году и в следующем.

Перекрывать планируют правую сторону проспекта: 600 метров по направлению к «Глобусу». Здесь будет переустроена ливневая канализация, вырыт котлован для дальнейшей укладки в него труб и устройства нижнего и выравнивающего слоя.

Дата перекрытия пока не известна, как и продолжительность. Объезд ремонтируемого участка организуют по другим дорогам, где сейчас в срочном порядке заделывают ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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