В Ярославле частично перекроют проспект Машиностроителей

28 Июль 2020 2020-07-28T11:48:20+03:00

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На проспекте Машиностроителей будут делать ремонт. Он пройдет в рамках программы БКД в этом году и в следующем.

Перекрывать планируют правую сторону проспекта: 600 метров по направлению к «Глобусу». Здесь будет переустроена ливневая канализация, вырыт котлован для дальнейшей укладки в него труб и устройства нижнего и выравнивающего слоя.

Дата перекрытия пока не известна, как и продолжительность. Объезд ремонтируемого участка организуют по другим дорогам, где сейчас в срочном порядке заделывают ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU