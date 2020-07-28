В Ярославле частично перекроют проспект Машиностроителей
Но когда – неизвестно
В Ярославле перекроют проспект МашиностроителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На проспекте Машиностроителей будут делать ремонт. Он пройдет в рамках программы БКД в этом году и в следующем.
Перекрывать планируют правую сторону проспекта: 600 метров по направлению к «Глобусу». Здесь будет переустроена ливневая канализация, вырыт котлован для дальнейшей укладки в него труб и устройства нижнего и выравнивающего слоя.
Дата перекрытия пока не известна, как и продолжительность. Объезд ремонтируемого участка организуют по другим дорогам, где сейчас в срочном порядке заделывают ямы.
ИСТОЧНИК KP.RU