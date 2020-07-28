В Ярославле начинают работать фонтаны

28 Июль 2020 2020-07-28T11:17:08+03:00

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В Ярославле с 30 июля наконец-то начнут работать фонтаны. Обычно их включают в майские праздники, но из-за коронавирусных ограничений это традиция была нарушена. Каждый раз мэрия города называла новые сроки открытия сезона, но они постоянно сдвигались. И вот названа очередная дата.

Правда, два фонтана все же забили: в Демидовском сквере и у правительства области. Они начали работать с 1 июля. Вчера, 27 июля, заработали фонтаны на Стрелке, но сегодня они снова остановились.

ИСТОЧНИК KP.RU