В Ярославле свидетельства о рождении детей начали выдавать в МФЦ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свидетельство о рождении ребенка теперь можно оформить в центре «Мои документы». Правда, услуга эта доступна пока жителям только двух районов – Дзержинского и Заволжского.

- Наш регион стал четверым после Москвы, Московской и Ленинградской областей, где предоставляется данная услуга. Через МФЦ Ярославля выдано уже порядка 50 свидетельств о рождении. Можно сказать, что в этой части филиалы МФЦ стали равноправными партнерами органов ЗАГС, - сказал первый заместитель директора департамента информатизации и связи Павел Охапкин.

Оформить документ можно в том случае, если родители состоят в браке или отцовство не установлено. Свидетельство выдается в день обращения. Также здесь можно оформить полис ОМС, единовременную выплату на ребенка, зарегистрировать малыша по месту жительства.