Первая домашняя игра ярославского «Шинника» пройдет без зрителей

28 Июль 2020 2020-07-28T10:36:41+03:00

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Для «Шинника» первый матч сезона 2020/2021 пройдет при пустых трибунах. Встреча с московским «Торпедо» назначена на 2 августа, но на ней не будет ни зрителей, ни журналистов. И виной всему коронавирус.

- Футбольный клуб «Шинник» всегда рад видеть верных болельщиков на трибунах ставшего теперь по-настоящему своего стадиона, но обстоятельства складываются таким образом, что мы пока не можем пригласить любителей футбола на матчи команды. В данной непростой ситуации, связанной с распространением болезни, в первую очередь надо помнить о здоровье людей, - сообщили на официальном сайте клуба.

Трансляцию футбольного матча можно будет посмотреть 2 августа в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU