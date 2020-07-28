Ярославец 330 раз нарушил правила дорожного движения

28 Июль 2020 2020-07-28T09:36:25+03:00

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Ярославские судебные приставы взыскали с должника 338 тысяч рублей – такую сумму мужчина накопил по административным штрафам ГИБДД. Водитель 330 раз нарушил правила дорожного движения.

Ему штрафы выписывали – он их игнорировал – и продолжал нарушать. Эту цепочку пора было прервать. Судебные приставы не раз выезжали по месту жительства ярославца, но дома его не заставали. Тогда и его, и его автомобиль объявили в розыск.

- Удалось получить информацию о местонахождении машины, на которую был наложен арест. И эта мера подействовала – мужчина полностью оплатил свои долги, - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU