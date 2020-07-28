2020-07-27T20:11:48+03:00
Общество

В Ярославле на улице Жукова скоро откроется новый сквер

Там можно будет заниматься спортом и просто гулять
Полина Вачнадзе
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Там можно будет заниматься спортом и просто гулятьТам можно будет заниматься спортом и просто гулятьФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославле на улице Жукова завершается ремонт сквера перед школой №3. Запущенное место, которое раньше находилось за кинотеатром "Волга", наконец-то привели пристойный вид. Уже совсем скоро здесь доделают дорожки для занятий скандинавской ходьбой, катания на роликах и скейтах, а также установят спортивные тренажеры.

- По инициативе местных жителей в сквере вместо аллеи появились закольцованные дорожки, чтобы удобно было заниматься скандинавской ходьбой, и отдельная зона для молодежи. Но самое главное - здесь очень давно не было освещения, а теперь оно появилось, - рассказал глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Уже спилены опасные ветки деревьев, установлены столбы уличного освещения, полностью заменены бордюры. Осталось уложить асфальт и смонтировать спортплощадку. Так как неподалеку находятся контейнеры для отходов, установят экраны, чтобы мусор не летел в сквер.

Все делается на деньги инвестора. На восстановления мини-парка, ранее так любимого местными жителями, из бюджета не было потрачено ни рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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