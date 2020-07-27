Нападающий Егор Коршков может вернуться в ярославский "Локомотив"

27 Июль 2020 2020-07-27T19:54:04+03:00

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Российский нападающий "Торонто Мэпл Лифс" Егор Коршков возвращается в Континентальную хоккейную лигу. Об этом сообщили в группе "Локомотив Ярославль" ВКонтакте. Как говорится в посте, сторонам осталось уладить мелкие детали, после чего о сделке объявят официально.

Большую часть нынешнего сезона Егор провел в АХЛ. В 44 поединках в составе "Торонто" он6 набрал 25 очков. Кроме того, нападающий сыграл матч в НХЛ и был приглашен в тренировочный лагерь команды в этом месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU