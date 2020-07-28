Прокуратура через суд добилась ремонта улицы Лермонтова в Ярославле
Прокуратура Ленинского района проверила состояние дороги на улице Лермонтова и пришла к выводу, что ездить по ней небезопасно.
- На участке дороги от улицы Белинского до улицы Радищева вблизи детского сада №190 ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые, поврежден бордюрный камень, стерлась разметка, нет подходов к пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать департамент городского хозяйства привести дорогу в порядок. Суд исковые требования удовлетворил. Теперь мэрии придется заделать ямы на дороге и восстановить разметку. Прокуратура проконтролирует, как судебное решение будет исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU