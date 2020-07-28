2020-07-27T20:12:57+03:00
Общество

В Ярославской области отказы от компенсации в пользу бесплатных лекарств принимают до 1 октября

Сейчас препараты получают около 19 тысяч ярославцев
Полина Вачнадзе
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Сейчас препараты получают около 19 тысяч ярославцевСейчас препараты получают около 19 тысяч ярославцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отказаться от денежной компенсации в пользу получения бесплатных лекарств ярославские льготники могут до 1 октября. Сейчас препараты получают около 19 тысяч человек, в то время, как право на них имеют порядка 120 тысяч. Однако, большинство предпочло лекарствам деньги.

Эта компенсация составляет 889 рублей в месяц, но, как правило, цена всех необходимых медикаментов выше.

- В среднем стоимость каждого препарата около 2,5 тысяч рублей, а пациентам с хроническими заболеваниями врач выписывает по 3-5 рецептов в месяц, - сказала начальник отдела лекарственного обеспечения областного департамента здравоохранения Анна Петушкова. – В набор социальных услуг входят обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение и компенсация проезда на железнодорожном транспорте до места лечения. Стоимость такого пакета 1155 рублей в месяц.

Вернуть право на соцпакет можно один раз в год до 1 октября, подав заявление в Пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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