В Ярославской области может появиться еще один город трудовой доблести

28 Июль 2020 2020-07-28T09:34:00+03:00

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Российская академия наук подготовила экспертное заключение о наличии оснований для присвоения Рыбинску звания «Город трудовой доблести».

В письме подтверждается, что промышленные предприятия и жители города внести значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Так, завод полиграфических машин выпускал во время войны тяжелые минометы, мины и корпуса авиабомб. Кроме того, минометы изготавливали и на заводах №718, дорожных машин, а также на заводах имени Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Также в годы войны на спичечной фабрике «Маяк» выпускали запалы к бутылкам с зажигательной смесью, на кожевенном заводе - военную обувь, в швейных мастерских - обмундирование.

- Все эти факты являются достоверными, они нашли документальное подтверждение. Еще рано принимать поздравления, мы продолжаем работу в этом направлении и сейчас подаем документы во все последующие инстанции для получения почетного звания для нашего города, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Напомним, что ранее звание «Город трудовой доблести» присвоили Ярославлю. Для установки стелы предложили 16 мест. Все варианты сначала изучит экспертная группа, затем оставшиеся варианты вынесут на голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU