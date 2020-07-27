Ярославец отомстил за друга и сжег машину его обидчика

27 Июль 2020 2020-07-27T17:24:21+03:00

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В Ярославле под суд отправится 30-летний местный житель. Его обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба.

Все произошло по пьяному делу. Два друга возвращались домой и один из них рассказал другому о ссоре с незнакомым мужчиной. И тогда приятель решил отомстить обидчику.

Вместе друзья нашли машину потерпевшего на стоянке на улице Урицкого. Сначала обвиняемый деревянным поддоном разбил все стекла автомобиля, а потом вошел в раж. Облил жидкостью для розжига тряпку, пожег ее и кинул вместе с бутылкой в салон машины.

Автомобиль Иран Ходро Саманд выгорел дотла, ущерб составил 108 тысяч рублей.

- Это является значительным ущербом для гражданина. В рамках расследования уголовного дела ранее не судимый ярославец свою вину полностью признал. Дело передано в суд, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU