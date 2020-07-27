В Ярославле жители улицы Чкалова пожаловались на качество горячей воды

27 Июль 2020 2020-07-27T16:09:06+03:00

Вода не соответствует норме ни по цвету, ни по температуре

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Жители дома №22 на Чкалова пожаловались на качество воды. Вместо горячей и чистой течет холодная и грязная. Сегодня, 27 июля, на место выехали сотрудники жилищной инспекции, чтобы разобраться в ситуации.

В ходе проверки установили, что температура воды, которая поступает в дом, 42 градуса при норме в 60. В настоящее время дом перевели на обратный трубопровод. После устранения неполадки на прямом трубопроводе температура горячей воды должна прийти в норму.

- Такая проблема характерна для летнего периода, когда во всех районах проходят плановые отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний и ремонтов. При этом от ресурсоснабжающих организаций мы требуем скорейшего устранения дефектов на прямых трубопроводах, чтобы в дома поступала вода надлежащего качества, - пояснил начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

В мэрии Ярославля отметили, что, если в вашем доме снизилось качество горячей воды, вы можете претендовать на перерасчет. Для этого необходимо позвонить в свою управляющую компанию и оставить заявку. При этом не забудьте записать номер заявки и контролировать ее исполнение. УК в первую очередь проверит входящие параметры горячего водоснабжения. Если они не будут соответствовать норме, составит акт вместе с ресурсоснабжающей организацией. Именно этот документ и станет основанием для последующего перерасчета до того времени, пока качество воды не улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU