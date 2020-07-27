В Данилове завершился проект «Культурная мозаика малых городов и сел»

27 Июль 2020 2020-07-27T16:38:14+03:00

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В Данилове завершил свою работу проект «Культурная мозаика малых городов и сел». На протяжении года школьники и студенты под руководством опытных наставников преображали родной город.

На первом этапе ребята вместе с краеведом Дмитрием Андреевым исследовали город, выбирали место и тему для работ над скульптурами и граффити. Затем состоялись четыре сессии с московскими наставниками, художниками-графиками Татьяной и Верой Лапонкиными и скульптором Ольгой Хан, которые провели лекции, мастер-классы и практические занятия. В марте участники проекта представили на суд кураторов и городской администрации макеты скульптур и эскизы граффити. Все идеи получили одобрение. И вот 19 июля даниловские школьники и студенты презентовали результат своей работы.

В городе появился новый экскурсионный маршрут. ФОТО: Даниловская художественная галерея

В городе появился новый экскурсионный маршрут протяженностью 4 километра и продолжительностью 2 часа, в программе - 10 объектов уличного искусства: 3 скульптуры и 7 настенных росписей.

- Жители Данилова рады преображению города. Новые арт-объекты прекрасно влились в городской ландшафт. Благодаря программе «Культурная мозаика» авторам проекта удалось не только преобразить внешний облик привычных городских видов, но и привить любовь к творчеству у 30 ребят разных возрастов, - рассказал региональный коммуникатор конкурса «Культурная мозаика» в ЦФО и ЮФО Алексей Беляков.

ИСТОЧНИК KP.RU