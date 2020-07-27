В Ярославской области взяли грабителя с пистолетом

27 Июль 2020 2020-07-27T14:48:50+03:00

Изменить размер текста: A A

20-летний молодой человек решил ограбить магазин. Он ворвался в торговую точку на улице Советской в Гаврилов-Яме и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги из кассы.

Несмотря на реальную угрозу, продавцы так просто расставаться с выручкой не захотели. Кто-то из них успел нажать кнопку тревожной сигнализации. А когда на вызов приехали сотрудники Росгвардии, с грабителем дрался сотрудник магазина.

- Нападавшего задержали и передали сотрудникам полиции. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU