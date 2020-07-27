В Ярославской области взяли грабителя с пистолетом
20-летний молодой человек решил ограбить магазин. Он ворвался в торговую точку на улице Советской в Гаврилов-Яме и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги из кассы.
Несмотря на реальную угрозу, продавцы так просто расставаться с выручкой не захотели. Кто-то из них успел нажать кнопку тревожной сигнализации. А когда на вызов приехали сотрудники Росгвардии, с грабителем дрался сотрудник магазина.
- Нападавшего задержали и передали сотрудникам полиции. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU