В Ярославле при пожаре в доме погибла пенсионерка
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы
В одном из домов на улице Автозаводской в Ярославле вспыхнул пожарФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедия произошла вчера, 26 июля. В одном из домов на улице Автозаводской в Ярославле вспыхнул пожар. В огне погибла 90-летняя женщина. По факту произошедшего Следственный комитет России по Ярославской области начал проверку.
- Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Для установления точной причины смерти тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU