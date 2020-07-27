2020-07-27T14:32:51+03:00
Общество

В Ярославле при пожаре в доме погибла пенсионерка

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы
Светлана Крутикова
Поделиться:
В одном из домов на улице Автозаводской в Ярославле вспыхнул пожарВ одном из домов на улице Автозаводской в Ярославле вспыхнул пожарФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Трагедия произошла вчера, 26 июля. В одном из домов на улице Автозаводской в Ярославле вспыхнул пожар. В огне погибла 90-летняя женщина. По факту произошедшего Следственный комитет России по Ярославской области начал проверку.

- Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Для установления точной причины смерти тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24