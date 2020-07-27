В Ярославле при пожаре в доме погибла пенсионерка

27 Июль 2020 2020-07-27T14:32:51+03:00

В одном из домов на улице Автозаводской в Ярославле вспыхнул пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Трагедия произошла вчера, 26 июля. В одном из домов на улице Автозаводской в Ярославле вспыхнул пожар. В огне погибла 90-летняя женщина. По факту произошедшего Следственный комитет России по Ярославской области начал проверку.

- Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Для установления точной причины смерти тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU