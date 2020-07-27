В Рыбинске под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

27 Июль 2020 2020-07-27T13:00:16+03:00

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В субботу, 25 июля, в Рыбинске возле одного из домов на улице Кораблестроителей обнаружили тело 50-летней местной жительницы. По предварительной информации, женщина выпала с общего балкона многоэтажного дома.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Ярославской области организовал проверку.

- В настоящее время назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждать уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU