В Рыбинске под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
Следственный комитет проводит проверку
Тело 50-летней женщины обнаружили 25 июля. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области
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В субботу, 25 июля, в Рыбинске возле одного из домов на улице Кораблестроителей обнаружили тело 50-летней местной жительницы. По предварительной информации, женщина выпала с общего балкона многоэтажного дома.
По факту произошедшего Следственный комитет России по Ярославской области организовал проверку.
- В настоящее время назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждать уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU