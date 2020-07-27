В Ярославской области девушка-водитель утопила машину

27 Июль 2020 2020-07-27T12:16:27+03:00

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ДТП произошло в Рыбинском районе у деревни Волково вечером 25 июля. 19-летняя девушка не справилась с управлением «Форда», снесла дорожное ограждение и въехала в пруд. Машина полностью погрузилась в воду, водитель успела выбраться.

На место выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Правда, помощь спасателей не понадобилась: как пояснили в пресс-службе ведомства, к моменту их приезда машину достали из воды своими силами очевидцы. А вот медики приехали не зря – девушка получила травмы, ее отправили на амбулаторное лечение.

Машине предстоит серьезный ремонт, так как она была полностью затоплена водой.

ИСТОЧНИК KP.RU