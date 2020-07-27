В Ярославской области девушка-водитель утопила машину
ДТП произошло в Рыбинском районе у деревни Волково вечером 25 июля. 19-летняя девушка не справилась с управлением «Форда», снесла дорожное ограждение и въехала в пруд. Машина полностью погрузилась в воду, водитель успела выбраться.
На место выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Правда, помощь спасателей не понадобилась: как пояснили в пресс-службе ведомства, к моменту их приезда машину достали из воды своими силами очевидцы. А вот медики приехали не зря – девушка получила травмы, ее отправили на амбулаторное лечение.
Машине предстоит серьезный ремонт, так как она была полностью затоплена водой.
ИСТОЧНИК KP.RU