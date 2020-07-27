2020-07-27T12:00:11+03:00
Происшествия

Ярославца будут судить за изготовление оружия и хранение взрывчатки

Травмат и пневматику он переделал в боевое оружие
Полина Вачнадзе
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Ярославца будут судить за изготовление оружия и хранение взрывчаткиЯрославца будут судить за изготовление оружия и хранение взрывчаткиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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44-летнего ярославца обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Во время обыска в его доме в Красноперекопском районе оперативники нашли самодельный пистолет, винтовку и порох.

Как пояснил сам задержанный, травматический пистолет он купил в Интернете, потом переделал его в боевой. А банку с порохом нашел в мусоре еще в декабре прошлого года. На банке был срок годности, который на тот момент уже истек, но мужчина, видимо, решив, что в хозяйстве все пригодится, принес находку домой. Также при осмотре частного дома полицейские обнаружили пневматическую винтовку, которую красноперекопский рэмбо переделал в газовую. На какую войну собирался мужчина, не уточняется.

- Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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