2020-07-27T10:28:01+03:00
Общество

В Ярославской области возобновляется диспансеризации и профосмотры

В некоторых больницах койки для COVID-зараженных перевели в обычный режим работы
Полина Вачнадзе
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В некоторых больницах койки для COVID-зараженных перевели в обычный режим работыВ некоторых больницах койки для COVID-зараженных перевели в обычный режим работыФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 27 июля в Ярославской области возобновляется диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и для детей-сирот.

- Также возобновляется плановая помощь детям по профилям «неврология», «нефрология», «гастроэнтерология», «эндокринология», «аллергология» и «кардиология» в областной детской больнице, ЦГБ и больнице имени Семашко, - сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

На обычный режим работы переходят районные больницы в Пречистом, Пошехонье, Данилове и Борисоглебе. В Переславской и Мышкинской ЦРБ, а также в рыбинской больнице №4 часть коек, предназначенных для коронавирусных больных, вновь будут работать для пациентов с другими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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