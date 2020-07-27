2020-07-27T10:11:15+03:00
Общество

В Рыбинске День ВМФ отметили автопробегом

И по многолетней традиции подняли флаг
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске День ВМФ отметили автопробегом. ФОТО: администрация РыбинскаВ Рыбинске День ВМФ отметили автопробегом. ФОТО: администрация Рыбинска
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Вчера, 26 июля, Рыбинск отметил День военно-морского флота. Военные моряки, их семьи, офицеры и матросы запаса собрались у памятника адмиралу Федору Ушакову и по многолетней традиции подняли флаг ВМФ России.

Традиция эта существует с 1994 года. Тогда в город приехали 75 семей офицеров – они и начали в свой профессиональный праздник в торжественной обстановке поднимать стяг. А недавно появилась новая традиция: в этот день проводить общегородское построение военных моряков у памятника Ушакову.

Клуб юных моряков в Рыбинске существует шестнадцатый год, за это время здесь отучились более 400 ребят. С прошлого года клуб начал подготовку воспитанников для Кронштадтского морского кадетского корпуса и там уже учатся двое рыбинских ребят.

Завершился митинг автопробегом: военные моряки разместили на автомобилях флаги ВМФ и с ними проехали по улицам Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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