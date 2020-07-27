2020-07-27T09:48:51+03:00
Общество

В Рыбинске пропала 66-летняя женщина

Возможно, что она потеряла память
Полина Вачнадзе
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Женщина пропала 25 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области, ВКонтактеЖенщина пропала 25 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области, ВКонтакте
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В Рыбинске пропала 66-летняя Валентина Ефимова (Можаева). Женщина ушла из дома 25 июля и с этого дня информации о ее местонахождении нет.

Жительница Рыбинска нуждается в медицинской помощи, передвигается при помощи трости. Есть вероятность, что Валентина Викторовна потеряла память.

Примеры: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, светло-русые, глаза светлые.

Предположительно была одета в розовую кофту, темные брюки, с собой была черная сумка.

Если вы видели Валентину Ефимову (Можаеву) после 25 июля, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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