2020-07-27T09:26:18+03:00
Происшествия

Ярославцы перевели на «безопасные счета» 222 тысячи рублей

На удочку мошенников попались два человека
Полина Вачнадзе
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Ярославцы перевели на «безопасные счета» 222 тысячи рублейЯрославцы перевели на «безопасные счета» 222 тысячи рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За одни сутки двое ярославцев лишились крупных сумм из-за своей доверчивости. В полицию обратилась 63-летняя женщина, которой позвонил якобы сотрудник банка. Он убедил пенсионерку, что с ее карты пытаются списать деньги, и уговорил самой их снять, а потом перевести на «безопасный счет». Так женщина лишилась 112 тысяч рублей.

Второй жертвой аферистов стал 50-летний ярославец из Ленинского района. Желая спасти свои средства, он отправил их мошенникам. 110 тысяч рублей мужчина собственными руками перевел через банкомат на различные счета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ярославскому УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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