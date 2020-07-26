2020-07-26T14:19:31+03:00
Общество

В Ярославской области создан онлайн-гид по региону

В него вошла информация о Ярославле, Переславле, Рыбинске, Угличе и многих других городах края
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области создан онлайн-гид по регионуВ Ярославской области создан онлайн-гид по регионуФото: Правительство Ярославской области
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Центром молодежного туризма в рамках проекта "Ночи над Волгой" разработал онлайн-гид по Ярославской области. В него вошла информация о достопримечательностях Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска, Углича, Ростова Великого, Пошехонья, Тутаева, Мышкина, а также селах Вятское, Брейтово и Великое.

– В проекте собрана информация о главных достопримечательностях населенных пунктов, лучших видовых точках для фотографий, креативных пространствах, кафе и ресторанах, необычных арт-объектах, – отметила директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова. – Онлайн-гид по Ярославии – это действительно полезная платформа для современной молодежи.

На сайте имеется три маршрута. Один из них - "Волжское море" - рассчитан на 4 дня. Старт в Рыбинске, дальше маршрут проходит через Тыгыдым, Брейтово, Борок, Мышкин, Мартыново и Углич.

Путешествие "Две столицы" позволит побывать в двух областях - Ярославской и Костромской. Третий маршрут под названием "Люди Волги" включает посещение Ярославля, Тутаева и Рыбинска.

Также на странице онлайн-гида можно посмотреть документальный фильм «Ночи над Волгой. Road Show». Кинолента была снята в ходе экспедиции по 14 регионам, от Твери до Астрахани. Путеводитель планируется регулярно обновлять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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