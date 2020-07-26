2020-07-26T14:07:58+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист

Столкновение произошло сегодня утром в Борисоглебском районе
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области , а именно в Борисоглебском районе недалеко от деревни Игрищи, разбился мотоциклист - 50-летний мужчина.

Как пояснили в пресс-службе областного УВД, он столкнулся с автомобилем "Опель". В иномарке ехала семья, никто из них не пострадал. Мотоциклист погиб на месте аварии.

Как практически пустую дорогу не поделили легковушка и мотоцикл, теперь предстоит выяснять следователям.

В последние дни в Ярославской области произошло немало ДТП, в том числе и с летальным исходом участников. Вчера, 25 июля, при столкновении трех машин на выезде из Ярославля пострадали четыре человека и погибла женщина. Сегодня под колесами "Субару" погиб пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД и уважайте друг друга!

ИСТОЧНИК KP.RU

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