В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист
В Ярославской области , а именно в Борисоглебском районе недалеко от деревни Игрищи, разбился мотоциклист - 50-летний мужчина.
Как пояснили в пресс-службе областного УВД, он столкнулся с автомобилем "Опель". В иномарке ехала семья, никто из них не пострадал. Мотоциклист погиб на месте аварии.
Как практически пустую дорогу не поделили легковушка и мотоцикл, теперь предстоит выяснять следователям.
В последние дни в Ярославской области произошло немало ДТП, в том числе и с летальным исходом участников. Вчера, 25 июля, при столкновении трех машин на выезде из Ярославля пострадали четыре человека и погибла женщина. Сегодня под колесами "Субару" погиб пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД и уважайте друг друга!
ИСТОЧНИК KP.RU