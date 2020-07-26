2020-07-26T13:55:29+03:00
Общество

В Ярославской области оштрафовали владельцев мощных катеров

Сильная волна от моторных лодок, говорят специалисты, приводит к размыванию берегов
Полина Вачнадзе
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Гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей. ФОТО: администрация Ростовского районаГражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей. ФОТО: администрация Ростовского района
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В Ростове Великом на озере Неро, которое признано особо охраняемой природной территорией, прошел рейд по маломерным судам. Специалисты госинспекции и департамента охраны окружающей среды проверили мощность моторов катеров. По правилам, она не должна быть больше 15-и лошадиных сил.

- Чем больше мощность мотора, тем лодка движется быстрее, создает более высокую и мощную волну, которая приводит к размыванию берегов. В период нереста рыбы это влияет на благоприятное условие для нереста, для гнездования птиц, - пояснил председатель комитета экологического надзора областного департамента Александр Прибылов.

Было выявлено несколько нарушений, по всем составлены протоколы об административной ответственности. Гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей, юридическим лицам - до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Ростовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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