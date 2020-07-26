В Ярославле на проспекте Фрунзе насмерть сбили мужчину

26 Июль 2020 2020-07-26T12:28:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на проспекте Фрунзе насмерть сбили пешехода. ДТП произошло около 7 часов утра. Как сообщили в пресс-службе УСВД России по Ярославской области, недалеко от места аварии находится пешеходный переход, но мужчина перебегал дорогу не по нему, а рядом. И попал под колеса "Субару".

В социальных сетях ярославцы начали спор, кто больше виноват в данном происшествии. Многие встали на сторону водителя, так как пешеход не просто проигнорировал "зебру" со светофором, но и перелез через отбойник, видимо, для того. чтобы сократить себе путь. Другие обратили внимание на то, что в Ярославле ежедневно случается огромное количество аварий и водителям давно уже пора научиться уважать и друг друга, и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU