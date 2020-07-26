2020-07-26T11:58:46+03:00
Происшествия

Установлены личности всех пострадавших и погибшей в ДТП на въезде в Ярославль

Среди получивших травмы - 11-летний мальчик
Полина Вачнадзе
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Среди получивших травмы - 11-летний мальчикСреди получивших травмы - 11-летний мальчик
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ДТП на Ленинградском проспекте напротив СНТ "Текстильщик-2", в котором столкнулись два легковых автомобили и грузовая "Газель", произошло днем 25 июля. На месте аварии погибла 60-летняя женщина, пассажир ВАЗа.

Травмы разной степени тяжести получили четыре человека. Серьезно пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки: 52-летний мужчина и 11-мальчик. Их госпитализировали в больницу. Водителю и пассажиру "Ниссана", 36-летним мужчинам, назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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