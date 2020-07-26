Таскала за волосы, била ногами: ярославну осудили за избиение знакомой

26 Июль 2020 2020-07-25T22:04:03+03:00

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Застолье, собравшее трех женщин и одного мужчину в квартире в Заволжском районе Ярославля, закончилась тяжелыми телесными повреждениями для одной его участницы, уголовным делом и сроком для другой.

Все произошло в сентябре прошлого года. Во время распития спиртных напитков между хозяйкой квартиры и гостьей возникли разногласия. Словами конфликт не ограничился и женщины сошлись в рукопашной. Не зря говорят, что нет ничего страшнее женской драки: гостья за волосы стащила противницу с дивана и ногой избила ее, сломав пару ребер и повредив легкое. Как позже установил эксперт, результат таких побоев является тяжким вредом для здоровья.

38-летняя ярославна свою вину полностью признала. Кстати, подобное агрессивное поведение для нее не в новинку - за месяц до этого инцидента она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание точно по такой же статье. Правда, тогда от ее рук (а скорее всего, и ног) пострадал мужчина.

- Суд принял это во внимание и назначил обвиняемой наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU