2020-07-25T16:59:17+03:00
Общество

В Ярославле пройдет акция по раздельному сбору мусора

Отходы будут принимать в воскресенье на площади Труда
Полина Вачнадзе
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В Ярославле пройдет акция по раздельному сбору мусора. ФОТО: группа "Яр-Экомобиль. Ре:Форма" ВКонтактеВ Ярославле пройдет акция по раздельному сбору мусора. ФОТО: группа "Яр-Экомобиль. Ре:Форма" ВКонтакте
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В воскресенье, 26 июля, в Ярославле в очередной раз пройдет акция по раздельному сбору мусора. Отходы, которые можно пустить на переработку, будут принимать на площади Труда с 11:00 до 14:00.

Можно сдать макулатуру, стеклянные бутылки, банки и стеклобой, терапак и пюрпак, пластик (маркировка 1,2,4,5,6). Также раздельно принимают прозрачные ПЭТ-бутылки, белые бутылки, канистры, крышечки, пакеты и пленку, вспененный и обычный полистирол, батарейки, ртутные градусники и лампы, резиновые изделия. Принесли на эко-акцию можно бытовую технику, провода, картриджи, зубные щетки, станки, диски.

Также для благотворительного фонда принимают одежду текстиль. приносить их нужно в завязанных пакетах.

Приходить на акцию нужно в медицинских масках и перчатках. Организаторы просят сортировать все заранее и обязательно соблюдать социальную дистанцию во время сдачи отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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