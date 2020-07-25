В Ярославле будут судить телефонного мошенника из Самарской области

25 Июль 2020 2020-07-25T12:16:13+03:00

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Прокуратура Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Самарской области. Мужчина звонил ярославским пенсионерам и представлялся родственником, которому нужна помощь деньгами.

Из мест не столь отдаленных самарец освободился в октябре 2019 года. Зарабатывать себе на жизнь честным путем, видимо, было не по понятиям, поэтому мужчина выбрал легкий способ получения денег. Как следует из материалов уголовного дела, с мобильного он путем случайного набора номера звонил в Ярославль и если попадал на пожилых людей, начинал разводить их на деньги по давно известной схеме.

Мужчина представлялся родственником, чаще всего сыном, а потом рассказывал историю о том, как он попал в ДТП и срочно нужны деньги для прекращения уголовного дела. Взволнованные пенсионеры, конечно же, не могли отказать родному человеку и называли свой домашний адрес, откуда можно было забрать деньги.

- Оставаясь на связи с потерпевшим, злоумышленник звонил в службу такси Ярославля и делал заказ на названный адрес. Потом связывался с водителем и просил забрать средства, часть которых водитель оставлял себе в качестве вознаграждения. Остальные он переводил в тот же день на банковскую карту обвиняемого. Похищенные суммы составляли от 19 до 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Однако по четко разработанной схеме злоумышленник успел поработать всего 2 месяца - ноябрь и декабрь прошлого года. А потом на него вышли полицейские. Уголовное дело скоро будет рассматриваться судом.

ИСТОЧНИК KP.RU