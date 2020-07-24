В Ярославле изъяли больше 200 банок снюсов
В Дзержинском районе Ярославле в поле зрения полиции попал 22-летний мужчина, который продал снюс 15-летнему подростку. Продавца задержали и доставили в отделение для проверки.
А там уже выяснилось, что это была не разовая акция. Молодой человек, как рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области, являлся курьером по доставке заказов, в том числе и несовершеннолетним. При осмотре его автомобиля было изъято больше 200 банок с никотиносодержащей бестабачной продукцией.
- Также сотрудниками полиции был установлен еще один 22-летний мужчина, который в социальной сети создал аккаунт с рекламой данного товара и организовал его продажу и доставку, - пояснили в ведомстве.
В отношении организатора этого «магазина» был составлен протокол, а материал в отношении курьера передали в администрацию Дзержинского района для рассмотрения административной комиссией.
ИСТОЧНИК KP.RU